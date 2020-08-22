Глава ВПП: Из-за коронавируса возник риск голода «библейских масштабов»

«Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и, если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», - сказал Бисли.



На гуманитарную помощь для ликвидации последствий заболевания уже в ближайшие полгода потребуется около 5 млрд долларов.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80 процентов числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, - со 140 млн долларов до пандемии до 270 млн долларов уже до конца этого года, - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», - заявил глава ВПП.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.

«Это третья мировая вирусная война. Пандемия будет продолжаться, и страны будут вынуждены уходить на карантин. Будет разрушаться производство, будет больше нищих людей, больше голодных. Перспективы человечества очень мрачные. Сейчас все страны мира проводят экономическую политику, которая только содействует углублению глобального кризиса», - сказала Ведута.





