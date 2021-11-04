Глава ВОЗ назвал ситуацию с доступом к вакцинам от COVID-19 скандальной

«Эта пандемия продемонстрировала жизненную важность многосторонности и солидарности в противодействии глобальным угрозам для здоровья», — заявил глава ВОЗ, выступая в Баку на форуме «Мир после COVID-19».

По словам Гебрейесуса, неравенство в вопросе доступа к вакцинам сохраняется, несмотря на усилия организации.

«В странах с высокими доходами почти две трети населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины, тогда как в государствах с низкими доходами вакцину получили менее 5% жителей», — отмечает RT.

На саммите G20 достигнуты договоренности обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от COVID-19. Особое внимание в этой части должно уделяться странам с низким или средним уровнем дохода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике.

