Глава ВОЗ назвал ситуацию с доступом к вакцинам от COVID-19 скандальной
«Скандальной и неприемлемой» считает ситуацию с доступом к вакцинам от коронавируса генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.
«Эта пандемия продемонстрировала жизненную важность многосторонности и солидарности в противодействии глобальным угрозам для здоровья», — заявил глава ВОЗ, выступая в Баку на форуме «Мир после COVID-19».
По словам Гебрейесуса, неравенство в вопросе доступа к вакцинам сохраняется, несмотря на усилия организации.
«В странах с высокими доходами почти две трети населения вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины, тогда как в государствах с низкими доходами вакцину получили менее 5% жителей», — отмечает RT.
На саммите G20 достигнуты договоренности обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от COVID-19. Особое внимание в этой части должно уделяться странам с низким или средним уровнем дохода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru