Глава «Вектора» назвал условия приобретения пожизненного иммунитета к COVID-19

Руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сделал вывод, что при тяжелом течении заболевания пациент может получить пожизненный иммунитет к COVID-19. Свои выводы он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

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«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — заявил Максютов.

По его словам, «Вектор» разрабатывает вакцину от COVID-19. Она стимулирует выработку антител на 14-е сутки после первой вакцинации. Однако, только после второй прививки формируется достаточный для защиты титр. При этом требуется перерыв в 21 день между введением вакцины. Ее регистрацию планируется завершить к 15 октября.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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