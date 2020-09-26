Глава «Вектора» назвал условия приобретения пожизненного иммунитета к COVID-19
Руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сделал вывод, что при тяжелом течении заболевания пациент может получить пожизненный иммунитет к COVID-19. Свои выводы он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».
«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — заявил Максютов.
По его словам, «Вектор» разрабатывает вакцину от COVID-19. Она стимулирует выработку антител на 14-е сутки после первой вакцинации. Однако, только после второй прививки формируется достаточный для защиты титр. При этом требуется перерыв в 21 день между введением вакцины. Ее регистрацию планируется завершить к 15 октября.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.
«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru