Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом нового типа в РФ. Об этом она рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

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Попова отметила, что усиление пандемии ожидалось из-за наступления холодного времени года и несоблюдения гражданами мер профилактики, отмечает Газета.ru.

«Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции», - цитирует главу Роспотребнадзора РИА «Новости».

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН подтвердил слова Поповой.

«Нужно усилить пропаганду соблюдения людьми противоэпидемических мер: ношение масок в местах скопления людей, дистанцирование, мытье рук, работа в удаленном доступе, самоизоляция, если это возможно. Но резкое вмешательство и давление необязательны», - отметил Альштейн.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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