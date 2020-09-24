Глава «Вектора» рассказал, сколько будет действовать вакцина

Прививку от коронавируса нужно будет делать не чаще одного раза в три года, сообщил «Россия 1» глава центра «Вектор» Ринат Максютов в анонсе фильма "Опасный вирус. Вакцины".

На прошлой неделе Минздрав приступил к регистрации вакцины «Вектора», она должна завершиться к 15 октября.

После этого специалисты продолжат тестирование препарата на добровольцах, в частности, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.