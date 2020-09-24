Глава «Вектора» рассказал, сколько будет действовать вакцина

Прививку от коронавируса нужно будет делать не чаще одного раза в три года, сообщил «Россия 1» глава центра «Вектор» Ринат Максютов в анонсе фильма "Опасный вирус. Вакцины".

На прошлой неделе Минздрав приступил к регистрации вакцины «Вектора», она должна завершиться к 15 октября.

После этого специалисты продолжат тестирование препарата на добровольцах, в частности, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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Планируется также провести исследования действия вакцины на пяти тысячах людей с использованием плацебо.

Первую фазу испытания препарата завершили на прошлой неделе. По словам ученого «Вектора» Александра Рыжикова, тесты показали полную безопасность прививки на основе пептидных агентов. Особенность препарата в том, что он не дает пожизненного иммунитета, но защищает от заражения как минимум на полгода.

Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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