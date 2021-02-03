Глава СЖР напомнил силовикам об ответственности за нападения на журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил сотрудникам правоохранительных органов об ответственности за нападения на журналистов и их длительное задержание, сообщает РИА Новости.

«Разбираться будем завтра утром по итогам того, что произойдёт ночью ... Ещё раз хочу напомнить то, нельзя бить журналистов в жилетах. И ещё раз будем каждый случай разбирать», - сказал Соловьев.

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Он предупредил об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны.

Ранее некоторых журналистов задержали в центре Москвы, где протестующие вышли на улицы, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального.

Сообщалось, что трое журналистов задержаны в ходе массовой акции протеста.

Среди них, в частности, журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналист «Важных историй» Екатерина Аренина.

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ФОТО: pixabay.com
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