Глава СЖР напомнил силовикам об ответственности за нападения на журналистов
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил сотрудникам правоохранительных органов об ответственности за нападения на журналистов и их длительное задержание, сообщает РИА Новости.
«Разбираться будем завтра утром по итогам того, что произойдёт ночью ... Ещё раз хочу напомнить то, нельзя бить журналистов в жилетах. И ещё раз будем каждый случай разбирать», - сказал Соловьев.
Он предупредил об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны.
Ранее некоторых журналистов задержали в центре Москвы, где протестующие вышли на улицы, чтобы поддержать оппозиционера Алексея Навального.
Сообщалось, что трое журналистов задержаны в ходе массовой акции протеста.
Среди них, в частности, журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналист «Важных историй» Екатерина Аренина.
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