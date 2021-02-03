Троих журналистов задержали в центре Москвы
3 февраля 202100:06
Три журналиста задержаны в ходе массовой акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание The Bell.
Среди задержанных, в частности, журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналист "Важных историй" Екатерина Аренина.
Ранее столичный Симоновский суд заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
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2 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru