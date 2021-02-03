Троих журналистов задержали в центре Москвы

Три журналиста задержаны в ходе массовой акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание The Bell.

В Великобритании, Германии и США призвали немедленно освободить Навального

Среди задержанных, в частности, журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналист "Важных историй" Екатерина Аренина.

Ранее столичный Симоновский суд заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

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ФОТО: depositphotos.com
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