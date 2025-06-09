Глава Superjob рассказал, какие компании могут задерживать зарплату

Крупные компании и предприятия могут задерживать зарплату только по экстра форс-мажорным обстоятельствам, так как они находятся под пристальным вниманием трудовой инспекции, заявил НСН Алексей Захаров.

Данные Росстата о массовых задержках зарплат россиянам можно считать погрешностью, так как они не сильно выше постоянных средних значений. Об этом в беседе с НСН рассказал президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

Россиянам массово задерживают зарплату, сообщил Росстат. Просроченная задолженность достигла 1,482 млрд рублей — максимума с 2021 года. Это на 65% больше, чем в декабре, и на 240% больше, чем в апреле 2024 года. Основная причина — отсутствие у компаний собственных средств. Захаров назвал эти цифры незначительной погрешностью.

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«1,5 млрд в масштабах нашей экономики - вообще ни о чем. Цифра на уровне погрешности. Всегда задерживали 1,4 млрд в среднем, и вдруг увидели 1,5 млрд. В абсолютных величинах фонд заработной платы любого среднего по количеству людей предприятия больше. А в каком-то РЖД фонд заработной платы в месяц в десятки раз больше. Поэтому здесь вопрос масштабов», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, по законодательству задержек зарплаты не должно быть даже на день, и если это крупная компания, то в отношении нее должны сразу приниматься меры.

«Все прописано в законе, задержек зарплаты быть не должно. Задержка зарплаты на один день - государство сразу начинает принимать меры, если это какое-то крупное предприятие, которое что-то значит для экономики, и соответственно, которое на виду. Там могут быть задержки зарплат, только если случился форс-мажор – танкер утонул, например. Да, в каких-то мелких компаниях это бывает всегда, но, наверное, по адекватным причинам, потому что что-то не складывается с бизнесом. Но дальше, если это не какая-то долгая тенденция, люди как-то договариваются. Если это крупный бизнес, то это все сразу попадает в статистику, приходит трудовая инспекция», - отметил он.

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При этом больше всего, по данным Росстата, пострадала сфера строительства. Захаров отметил, что это закономерно.

«Строительство - огромный сектор. Поскольку очень много было завязано на ипотеку, а ставки неподъемные, конечно, рынок строительства сдувается, чего Центробанк сам добивался, повышая ставки, и получил то, что хотел», - подытожил он.

Ранее Захаров в беседе с НСН рассказал, что нет никакого смысла вносить в Трудовой кодекс (ТК) РФ поправки, обязывающие работодателя доплачивать сотрудникам за использование личной техники для работы, так как этот вопрос всегда решается внутренними договорённостями.

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ФОТО: РИА Новости
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