«1,5 млрд в масштабах нашей экономики - вообще ни о чем. Цифра на уровне погрешности. Всегда задерживали 1,4 млрд в среднем, и вдруг увидели 1,5 млрд. В абсолютных величинах фонд заработной платы любого среднего по количеству людей предприятия больше. А в каком-то РЖД фонд заработной платы в месяц в десятки раз больше. Поэтому здесь вопрос масштабов», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, по законодательству задержек зарплаты не должно быть даже на день, и если это крупная компания, то в отношении нее должны сразу приниматься меры.

«Все прописано в законе, задержек зарплаты быть не должно. Задержка зарплаты на один день - государство сразу начинает принимать меры, если это какое-то крупное предприятие, которое что-то значит для экономики, и соответственно, которое на виду. Там могут быть задержки зарплат, только если случился форс-мажор – танкер утонул, например. Да, в каких-то мелких компаниях это бывает всегда, но, наверное, по адекватным причинам, потому что что-то не складывается с бизнесом. Но дальше, если это не какая-то долгая тенденция, люди как-то договариваются. Если это крупный бизнес, то это все сразу попадает в статистику, приходит трудовая инспекция», - отметил он.