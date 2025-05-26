Когда зарплаты бюджетникам начнут выплачивать в цифровом рубле
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил НСН, что на данном этапе возможны выплаты зарплат бюджетникам в цифровом рубле только в качестве эксперимента.
Пока нет готового инструмента перевода цифрового рубля в наличные, что крайне важно для его использования, заявил НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что на фоне этого официальные выплаты зарплат в цифровом рубле не начнутся в 2026 году.
Депутат Госдумы, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) ранее сообщил, что цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам, передает ТАСС. По его словам, планируется включить цифровой рубль в бюджетный процесс уже в январе 2026 года. Сафонов указал на основные сложности эксперимента с цифровым рублем.
«Начнем с того, что пока еще идет эксперимент, который предполагает отработку технологий движения цифрового рубля для физических лиц. ЦБ осуществляет эксперимент с рядом банков, небольшое количество людей участвует – несколько тысяч. Пока нет готового инструмента перевода цифрового рубля в наличные, что крайне важно для его использования в отношении физических лиц. Поэтому вряд ли с 2026 года начнутся выплаты бюджетникам. Но может быть такая ситуация, при которой рубль приходит на счет бюджетника, а ЦБ далее переводит его на обычную карту. Тотального перехода с 2026 года не будет. Еще один момент заключается в том, что цифровым рублем должно быть можно расплачиваться везде, включая магазины. Пока это невозможно», - объяснил он.
По его словам, на данном этапе возможны выплаты зарплат бюджетникам в цифровом рубле, но не во всех предприятиях.
«В первую очередь именно зарплаты должны быть переведены в систему цифрового рубля. Пенсионный продукт все-таки более сложный, так как надо будет работать с пенсионерами, объяснять им, как действовать. Это дополнительное обучение. Некоторые пенсионеры у нас до сих пор получают пенсию от почтальона в виде наличных денег. Поэтому пока речь идет о зарплатных продуктах. Бюджетные учреждения имеют договор с банками, реализовать это будет проще. На первом этапе будут выбираться предприятия, это коснется далеко не всех», - добавил собеседник НСН.
Эволюция денежной системы приведет к тому, что в будущем цифровой рубль будет замещен еще более современными технологиями, заявил ранее директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН, профессор Сергей Орлов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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