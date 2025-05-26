Когда зарплаты бюджетникам начнут выплачивать в цифровом рубле

Пока нет готового инструмента перевода цифрового рубля в наличные, что крайне важно для его использования, заявил НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что на фоне этого официальные выплаты зарплат в цифровом рубле не начнутся в 2026 году.

Депутат Госдумы, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) ранее сообщил, что цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам, передает ТАСС. По его словам, планируется включить цифровой рубль в бюджетный процесс уже в январе 2026 года. Сафонов указал на основные сложности эксперимента с цифровым рублем.