Нет никакого смысла вносить в Трудовой кодекс (ТК) РФ поправки, обязывающие работодателя доплачивать сотрудникам за использование личной техники для работы, так как этот вопрос всегда решается внутренними договорённостями. Об этом в беседе с НСН рассказал глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.

В Госдуме предложили внести в российский ТК РФ положение, обязывающее работодателей платить сотрудникам за использование личного оборудования при выполнении задач. Если им необходима какая-то техника, работодателю придется либо предоставлять ее, либо доплачивать, сообщают РИА Новости. Однако размер и порядок выплат предлагают включить не в ТК РФ, а в личный договор каждого работника. Захаров отметил бессмысленность законопроекта.