Идею узаконить доплаты сотрудникам за работу на личных девайсах назвали избыточной
Каждая компания индивидуально решает вопрос о том, доплачивать сотруднику за использование его личной техники, или нет, те сотрудники, кому это нужно, просто сами ставят такое условие, заявил НСН Алексей Захаров.
Нет никакого смысла вносить в Трудовой кодекс (ТК) РФ поправки, обязывающие работодателя доплачивать сотрудникам за использование личной техники для работы, так как этот вопрос всегда решается внутренними договорённостями. Об этом в беседе с НСН рассказал глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.
В Госдуме предложили внести в российский ТК РФ положение, обязывающее работодателей платить сотрудникам за использование личного оборудования при выполнении задач. Если им необходима какая-то техника, работодателю придется либо предоставлять ее, либо доплачивать, сообщают РИА Новости. Однако размер и порядок выплат предлагают включить не в ТК РФ, а в личный договор каждого работника. Захаров отметил бессмысленность законопроекта.
«Это какое-то избыточное регулирование. Поскольку оно де-факто либо уже есть, либо по умолчанию никаких доплат не существует. Просто никто на этом не настаивает, потому что так принято. Мне кажется, закон вряд ли будет принят. В ТК подобные вещи не регламентируются за ненадобностью. Это все регламентируется внутренними соглашениями в компании. Например, если водитель использует собственный автомобиль, то ему за амортизацию доплачивают. Если программист использует домашний компьютер и просит доплатить, то какие-то работодатели доплачивают. Но, как правило, либо работодатель сам все полностью предоставляет и обеспечивает связью, либо такой вопрос просто не ставится, потому что программист работает на своем компьютере и делает на нем еще кучу всего, или работает еще на троих работодателей», - рассказал он.
Ранее Захаров рассказал, что в России официантам и курьерам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем начинающим рабочим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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