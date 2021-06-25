Глава СПЧ высказался против обязательной вакцинации граждан

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил против обязательной вакцинации россиян от COVID-19. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Песков заявил, что не желающие прививаться россияне могут поменять работу

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились к правительству страны, призвав объявить обязательную вакцинацию всех взрослых граждан за исключением имеющих противопоказания или высокий титр антител.

Фадеев высказался против предложения РСПП и ФНПР, отметив, что россиян необходимо уговаривать привиться, но не заставлять.

«Если нет, то тогда что, в тюрьму сажать будут? Какие-то конкретные предложения? Если человек отказывается, что ему, 10 лет лагерей?» — заявил глава СПЧ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА новости//Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияВакцинацияКоронавирусСПЧ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры