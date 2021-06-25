Союз промышленников и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию в России

В нем поясняется, что введение обязательной вакцинации необходимо для «предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

РСПП и ФНПР обратилось к трудящимся гражданам и работодателям – к первым с просьбой привиться, чтобы «эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», ко вторым – использовать все имеющиеся у них возможности для вакцинирования своих сотрудников.



