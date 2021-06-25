Союз промышленников и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию в России
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили правительство объявить обязательную вакцинацию всех взрослых россиян.
По их мнению, исключение должны составить только те, у кого есть противопоказания и титр антител.
Текст совместного обращения объединений опубликован на официальном сайте ФНПР.
В нем поясняется, что введение обязательной вакцинации необходимо для «предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».
РСПП и ФНПР обратилось к трудящимся гражданам и работодателям – к первым с просьбой привиться, чтобы «эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», ко вторым – использовать все имеющиеся у них возможности для вакцинирования своих сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru