Союз промышленников и профсоюзы попросили ввести обязательную вакцинацию в России

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили правительство объявить обязательную вакцинацию всех взрослых россиян.

По их мнению, исключение должны составить только те, у кого есть противопоказания и титр антител.

Текст совместного обращения объединений опубликован на официальном сайте ФНПР.

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В нем поясняется, что введение обязательной вакцинации необходимо для «предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

РСПП и ФНПР обратилось к трудящимся гражданам и работодателям – к первым с просьбой привиться, чтобы «эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», ко вторым – использовать все имеющиеся у них возможности для вакцинирования своих сотрудников.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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