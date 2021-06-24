Песков заявил, что не желающие прививаться россияне могут поменять работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в целом вакцинация в России «действительно остается добровольной», сообщает РИА Новости.
По его словам, если работающий в сфере услуг москвич не желает делать прививку, то он имеет право поменять работу.
«Он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что подобный выбор - «это добровольность», поскольку гражданин вместо укола «может поменять работу».
Ранее в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что работодатель обязан отстранить от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без медицинских противопоказаний, сообщает RT. Отмечается, что период отстранения не будет включён в стаж и в это время не будет начисляться зарплата.
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