Песков заявил, что не желающие прививаться россияне могут поменять работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в целом вакцинация в России «действительно остается добровольной», сообщает РИА Новости.

По его словам, если работающий в сфере услуг москвич не желает делать прививку, то он имеет право поменять работу.

«Он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что подобный выбор - «это добровольность», поскольку гражданин вместо укола «может поменять работу».

Ранее в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что работодатель обязан отстранить от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без медицинских противопоказаний, сообщает RT. Отмечается, что период отстранения не будет включён в стаж и в это время не будет начисляться зарплата.

