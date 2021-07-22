«Неотложный вопрос?» Союз женщин России удивлён отмене штампов о браке и детях

Штампы в паспорте о регистрации брака и детях стали необязательными для россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призналась, что не понимает, чем вызвано такое решение премьер-министра.

«Я не могу понять, чем вызвано такое решение. Это что, самый важный, неотложный вопрос, который нужно было именно сейчас решить? Кто к этому подтолкнул? Для меня это непонятно. То, что хорошее в свое время, в прошлом веке было сделано, нельзя выбрасывать и перечеркивать», - отметила Лахова.

По словам главы Союза женщин, отметки в паспорте о браке и детях важны и способствуют укреплению института семьи.