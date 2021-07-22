«Неотложный вопрос?» Союз женщин России удивлён отмене штампов о браке и детях
Екатерина Лахова уверена, что в самом главном документе россиянина такая информация должна быть.
Штампы в паспорте о регистрации брака и детях стали необязательными для россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призналась, что не понимает, чем вызвано такое решение премьер-министра.
«Я не могу понять, чем вызвано такое решение. Это что, самый важный, неотложный вопрос, который нужно было именно сейчас решить? Кто к этому подтолкнул? Для меня это непонятно. То, что хорошее в свое время, в прошлом веке было сделано, нельзя выбрасывать и перечеркивать», - отметила Лахова.
По словам главы Союза женщин, отметки в паспорте о браке и детях важны и способствуют укреплению института семьи.
«Я считаю, что штампы о браке и детях важны. У нас самый главный закон в России - это Конституция, а в семье самый главный документ – паспорт, потому что без паспорта никуда. У нас и так люди живут в «гражданском браке». Самый главный момент в жизни человека – создание семьи. Если мы говорим о семейной политике, об укреплении и развитии семьи, об ответственном родительстве, то в самом главном документе этот шаг должен быть отмечен. Информация о детях очень важна. Сегодня именно они являются приоритетом при принятии решений в государственной политике, статья такая даже появилась в новой Конституции», - подчеркнула собеседник «Радиоточки НСН».
С другой стороны, отсутствие штампа существенно не повлияет на число обманутых женщин и мужчин, так как «кто захочет – тот всегда обманет», и с легкостью делает это и с отметкой в паспорте, добавила Лахова.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила значительный рост числа разводов в стране. По ее словам, многие семьи, особенно традиционного уклада, не прошли испытание пандемией, когда необходимо было перестраивать не только рабочие процессы, но и заново организовывать быт и отношения с детьми.
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