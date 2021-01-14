Жители России рассказали о желаемом размере заработка

Мужчины в России заявили, что хотели бы иметь ежемесячный доход в размере 192 тыс. рублей. Это выяснил сервис по подборы персонала «Работа.ру», передает RT.

Женщины назвали чуть меньший размер желаемого заработка – 120 тыс. рублей.

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В Москве мужчины сообщили, что хотели бы зарабатывать 198 тыс. рублей а месяц, женщины — 129 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году. Она отметила, что рынок вакансий уходит в цифровизацию.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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