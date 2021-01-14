Жители России рассказали о желаемом размере заработка

В Москве мужчины сообщили, что хотели бы зарабатывать 198 тыс. рублей а месяц, женщины — 129 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году. Она отметила, что рынок вакансий уходит в цифровизацию.

