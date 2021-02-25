Названы самые востребованные специалисты на рынке труда

Представители сферы продаж и медико-фармакологической отрасли в настоящее время чувствуют себя наиболее уверенно на рынке труда. Об этом говорится в исследование, проведенном сервисом HeadHunter.

В нем отмечается, что индекс самочувствия граждан России на рынке труда в первом квартале 2021 года практически не изменился по сравнению с концом прошлого года, он вырос на 0,02 пункта до минус 0,06.

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Больше всего беспокойство относительно своего положения на рынке труда высказывают соискатели из Москвы (-0,09) и Санкт-Петербурга (-0,07), а наиболее уверенно чувствуют себя соискатели на Урале (-0,02) и в Сибири (-0,03), передает РИА Новости.

Больше всего оптимизма на рынке труда сейчас наблюдается у представителей сферы продаж, медицины и фармацевтики, спорта и красоты, а также у рабочего персонала и в области консультирования, отмечает Ura.ru.

А вот топ-менеджеры, представители сферы искусств и массмедиа, а также безопасности не слишком уверены в своих перспективах.

Профессор ВШЭ и карьерный консультант Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
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