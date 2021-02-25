Названы самые востребованные специалисты на рынке труда

Больше всего беспокойство относительно своего положения на рынке труда высказывают соискатели из Москвы (-0,09) и Санкт-Петербурга (-0,07), а наиболее уверенно чувствуют себя соискатели на Урале (-0,02) и в Сибири (-0,03), передает РИА Новости.

Больше всего оптимизма на рынке труда сейчас наблюдается у представителей сферы продаж, медицины и фармацевтики, спорта и красоты, а также у рабочего персонала и в области консультирования, отмечает Ura.ru.

А вот топ-менеджеры, представители сферы искусств и массмедиа, а также безопасности не слишком уверены в своих перспективах.

Профессор ВШЭ и карьерный консультант Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.

