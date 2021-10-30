Глава Росздравнадзора с замами выехали на помощь в регионы

Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы, где выявлена сложная ситуация по распространению COVID-19. Представители ведомства окажут местным коллегам и властям методическую помощь по борьбе с вирусом, сообщается на сайте ведомства.

Голикова назвала регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19

«Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции - в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области», - отмечается в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение ближайшей недели будут организованы дополнительные поставки в российские регионы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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Фото: roszdravnadzor.ru
ТЕГИ:Владимирская ОбластьБелгородУдмуртияТатарстанКоронавирусРегионыРосздравнадзор
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