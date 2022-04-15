Голикова заявила, что угроза распространения COVID-19 в России сохраняется
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в преддверии летней оздоровительной кампании Роспотребнадзор снял ограничения по наполняемости детских лагерей, сообщает ТАСС.
Она отметила, что, несмотря на это, следует обеспечить все рекомендации и требования ведомства, так угроза распространения коронавируса в России остаётся.
«Несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавируса остается, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», - подчеркнула она.
Голикова добавила, что контроль организации отдыха нужно «усилить квалифицированными кадрами», в первую очередь, медиками и педагогами.
Ранее Роспотребнадзор предложил отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru