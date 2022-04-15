Голикова заявила, что угроза распространения COVID-19 в России сохраняется

Она отметила, что, несмотря на это, следует обеспечить все рекомендации и требования ведомства, так угроза распространения коронавируса в России остаётся.

«Несмотря на положительную динамику, угроза распространения коронавируса остается, и здесь важно обеспечить все рекомендации и требования Роспотребнадзора, чтобы оздоровительная кампания прошла без проблем», - подчеркнула она.

Голикова добавила, что контроль организации отдыха нужно «усилить квалифицированными кадрами», в первую очередь, медиками и педагогами.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю, сообщает RT.

