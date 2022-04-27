Еврокомиссия призвала страны ЕС подготовиться к новой фазе пандемии COVID-19
Государствам, входящим в Европейский Союз следует принять меры по подготовке к новой фазе пандемии COVID-19, которая может наступить осенью 2022 года. Об этом заявили в Еврокомиссии в среду, сообщает ТАСС.
«Во время новой фазы пандемии, когда необходимо будет поддерживать готовность и реагирование, координация снова будет иметь важное значение. Поэтому Еврокомиссия призывает государства-члены принять меры до осени, чтобы обеспечить бдительность и постоянную координацию готовности и реагирования в области здравоохранения», - говорится в документе.
Основной мерой в борьбе с инфекцией в Брюсселе назвали вакцинацию населения.
Помимо этого ЕК предлагает продолжить повсеместное тестирование граждан, а также усилить борьбу с дезинформацией вокруг пандемии.
Ранее сообщалось, что всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ может произойти во второй половине мая.
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