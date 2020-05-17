Глава Роспотребнадзора оценила вероятность курортного отдыха в России в 2020 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что сезон отдыха в 2020 году в России остается только надежной, но из разряда «правильных», пишет Газета. ru.

Аксенов: Курортный сезон в Крыму под вопросом

Попова считает, что делать выводы о предстоящем летнем сезоне необходимо по итогам развития ситуации в ближайшие две недели.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд», —приводит слова Анны Поповой РИА «Новости».

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН заявил об интересе россиян к отдыху на полуострове.

«Если проходим более-менее ровно майские праздники, с 12 мая курортно-туристическая отрасль начинает готовиться к летнему периоду. При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет. Определять условия будут специалисты Роспотребнадзора и медики. Требования к безопасности здоровья будут максимальными: они касаются и социальной разобщенности, и мер дезинфекции, работы предприятий общепита и т.д. Они выполнимы, и мы надеемся, курортное лето в Крыму будет», - высказался представитель Крыма.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РоспотребнадзорОтдых
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры