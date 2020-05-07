Аксенов: Курортный сезон в Крыму под вопросом

Большинство курортных предприятий в Крыму не смогут начать работу в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что из-за этого туристический сезон в 2020 году может не состояться.

При этом он подчеркнул, что власти региона рассматривают возможности поддержки предпринимателей, работающих в курортной сфере, подчеркивает Газета.ру.

Добавим, в настоящий момент у туристов нет возможности забронировать номер в отеле или санатории в Крыму — пока ограничение действует до 1 июня, напоминает телеканал 360.

Глава Крыма пожаловался на отдыхающих из других регионов

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН рассказал о ситуации на полуострове в начале курортного сезона.

«Не думал, что скажу подобные слова, но сейчас мы наших любимых туристов просим не приезжать сейчас в Крым, чтобы сохранить возможность отдохнуть на полуострове летом. Для тех, кто прибываем сейчас в Крым всеми видами транспорта, не имеющих регистрации или своей недвижимости, в обязательном порядке на 14 дней помещаются в обсерватор на карантин, вынужденная мера применяется, для того чтобы не допустить сейчас вспышки инфекции», - заявил НСН министр.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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