Аксенов: Курортный сезон в Крыму под вопросом
Большинство курортных предприятий в Крыму не смогут начать работу в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что из-за этого туристический сезон в 2020 году может не состояться.
При этом он подчеркнул, что власти региона рассматривают возможности поддержки предпринимателей, работающих в курортной сфере, подчеркивает Газета.ру.
Добавим, в настоящий момент у туристов нет возможности забронировать номер в отеле или санатории в Крыму — пока ограничение действует до 1 июня, напоминает телеканал 360.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН рассказал о ситуации на полуострове в начале курортного сезона.
«Не думал, что скажу подобные слова, но сейчас мы наших любимых туристов просим не приезжать сейчас в Крым, чтобы сохранить возможность отдохнуть на полуострове летом. Для тех, кто прибываем сейчас в Крым всеми видами транспорта, не имеющих регистрации или своей недвижимости, в обязательном порядке на 14 дней помещаются в обсерватор на карантин, вынужденная мера применяется, для того чтобы не допустить сейчас вспышки инфекции», - заявил НСН министр.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- Академик РАН предупредил об опасности тотальной самоизоляции
- СМИ: Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
- Глава ВЦИОМа объявил разногласия по рейтингу Путина техническими
- Собянин назвал реальное число заражённых COVID-19 в Москве
- Горячую воду в Москве не отключат до июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru