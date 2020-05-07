Аксенов: Курортный сезон в Крыму под вопросом

Большинство курортных предприятий в Крыму не смогут начать работу в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что из-за этого туристический сезон в 2020 году может не состояться.

При этом он подчеркнул, что власти региона рассматривают возможности поддержки предпринимателей, работающих в курортной сфере, подчеркивает Газета.ру.

Добавим, в настоящий момент у туристов нет возможности забронировать номер в отеле или санатории в Крыму — пока ограничение действует до 1 июня, напоминает телеканал 360.