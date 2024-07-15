Глава Рособрнадзора призвал не брать в школы детей без знания русского языка

Он отметил, что мигранты редко принимают решение о переезде в другую страну спонтанно, поэтому могут подготовиться к нему заранее, в частности, освоить язык принимающей страны. По словам главы ведомства, необходимость овладения русским языком для принятия в школу является вынужденной мерой, иначе мигрантам будет сложно привить уважение к русскому языку.

Ранее сообщалось, что в России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу. Приезжие должны сдать три экзамена: русский язык, историю России и основы законодательства РФ, передает «Радиоточка НСН».

