Глава Рособрнадзора призвал не брать в школы детей без знания русского языка
Дети мигрантов, поступающие в школы России, должны обладать необходимым для обучения в них уровнем русского языка. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в разговоре с РБК.
Он отметил, что мигранты редко принимают решение о переезде в другую страну спонтанно, поэтому могут подготовиться к нему заранее, в частности, освоить язык принимающей страны. По словам главы ведомства, необходимость овладения русским языком для принятия в школу является вынужденной мерой, иначе мигрантам будет сложно привить уважение к русскому языку.
Ранее сообщалось, что в России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу. Приезжие должны сдать три экзамена: русский язык, историю России и основы законодательства РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru