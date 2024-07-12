В России в 34 раза выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы

В России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Так, приезжие должны сдать три экзамена: русский язык, историю России и основы законодательства РФ.

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В июне число заваливших экзамены снизилось до 11,08%, так как до этого показатель приближался к 13%, но еще в январе неудача настигала лишь 1,74% сдающих.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в апреле 2024 года дал ряд поручений руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, вследствие чего теперь экзамен можно сдать только на госплощадках. Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор считает возможным включение в экзамен для мигрантов проверку устной речи. Также сейчас обсуждается вопрос о повышении минимального балла, который необходим для получения вида на жительство или гражданства РФ, с 50 до 80, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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