МВД: Число пунктов, где иностранцы сдают русский язык, сократилось в пять раз

Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что такая динамика связана с ростом числа выявленных нарушений в пунктах проверки знаний. Какие именно были зафиксированы проблемы, не уточняется.

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За этот период было отказано в приеме пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у мигрантов, которые плохо владели русским языком.

До этого Рособрнадзор заявил, что требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект закона о проверке знания русского языка у детей мигрантов. Это предлагается делать перед приемом в школы. Как считают депутаты ЛДПР, если отсутствуют базовые знания русского языка, то обучение таких учеников создает для них самих психологические проблемы по причине их неуспеваемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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