МВД: Число пунктов, где иностранцы сдают русский язык, сократилось в пять раз

За этот период было отказано в приеме пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у мигрантов, которые плохо владели русским языком.

До этого Рособрнадзор заявил, что требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект закона о проверке знания русского языка у детей мигрантов. Это предлагается делать перед приемом в школы. Как считают депутаты ЛДПР, если отсутствуют базовые знания русского языка, то обучение таких учеников создает для них самих психологические проблемы по причине их неуспеваемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

