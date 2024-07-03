МВД: Число пунктов, где иностранцы сдают русский язык, сократилось в пять раз
Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что такая динамика связана с ростом числа выявленных нарушений в пунктах проверки знаний. Какие именно были зафиксированы проблемы, не уточняется.
За этот период было отказано в приеме пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у мигрантов, которые плохо владели русским языком.
До этого Рособрнадзор заявил, что требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект закона о проверке знания русского языка у детей мигрантов. Это предлагается делать перед приемом в школы. Как считают депутаты ЛДПР, если отсутствуют базовые знания русского языка, то обучение таких учеников создает для них самих психологические проблемы по причине их неуспеваемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru