Глава профсоюза: Федеральная служба скорой помощи невыгодна столице

Водитель скорой помощи Саткинского района Челябинской области Дмитрий Бурдин уточнил, что оклад коллегам подняли, но выплаты были урезаны на 80%. В итоге сумма зарплаты составила порядка 15 тысяч рублей. В Министерстве здравоохранения региона подтвердили эту информацию. Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» рассказал, почему в Москве нет подобных волнений.

«Москву от подобных демаршей спасает пока только зарплата и то, что в Москве 90% сотрудников скорой помощи это иногородние граждане. Они приехали с зарплат в 8-15 тысяч рублей на 60 тысяч рублей и держаться за нее. Но в Москве тоже не все гладко, если в столице достаточно высокая зарплата, то здесь условия труда и нагрузки просто ужасные, от чего большая текучка кадров», - пояснил Беляков.

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи предложил пути преодоления кризиса скорой медицинской помощи в регионах и как это может отразится на Москве.

«Я считаю, что никак по большому счету эту проблему не разрешить. Можно, конечно, сотрудникам объединяться в реальные профсоюзы. Ведь именно профсоюз должен отстаивать права и разбираться с недоплатами, неукомплектованностью смен и так далее. Единственный выход, который я вижу, это сделать федеральную службу скорой помощи с единым окладом для всех сотрудников, с корректировкой на особенности региона. Тогда все встанет на свои места. Но если так сделать, то рухнет Москва - все сотрудники скорых разъедутся домой в регионы и останется человек 30-40 на всю столицу. Да и чиновники ничего делать не будут. Потому, что скорая помощь - это жирная кормушка, на которой можно отмывать "бешеные бабки", - заключил Беляков.

Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков на пресс-конференции НСН «Врачи - полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?» в связи с нападениями на работников скорой помощи отметил, что «Государство воспринимает медиков как обслугу».



