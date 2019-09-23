Глава профсоюза: Федеральная служба скорой помощи невыгодна столице
Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи в эфире НСН рассказал о вариантах преодоления кризиса в системе скорой помощи России.
Более 40 сотрудников станции скорой помощи Саткинского района Челябинской области написали жалобу главному врачу из-за внезапной отмены стимулирующих выплат. После чего заведующая медчасти обратилась к сотрудникам с угрозой, пишет 74.ru.
Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН рассказал о «закрепощенности» сотрудников скорой помощи.
«У нас скорая помощь не является федеральной службой. Это местечковая служба и зависит от страховых компаний. А значит, от какого-то частного лица, который может делать все, что угодно. Соответственно в каждом регионе России свои местечковые порядки. Помимо угроз есть вполне законные способы надавить на сотрудников чтобы они либо отозвали жалобу, либо уволились – изменение графика работы, запрет работать на полторы ставки и так далее. У каждого руководителя есть свои методы. Поэтому сотрудники скорой помощи на данный момент это обычные крепостные, хозяин которых делает все что хочет – урежет зарплату, переведет на другой график работы и так далее. Это даже не удивительно», - сказал Беляков.
Водитель скорой помощи Саткинского района Челябинской области Дмитрий Бурдин уточнил, что оклад коллегам подняли, но выплаты были урезаны на 80%. В итоге сумма зарплаты составила порядка 15 тысяч рублей. В Министерстве здравоохранения региона подтвердили эту информацию. Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» рассказал, почему в Москве нет подобных волнений.
«Москву от подобных демаршей спасает пока только зарплата и то, что в Москве 90% сотрудников скорой помощи это иногородние граждане. Они приехали с зарплат в 8-15 тысяч рублей на 60 тысяч рублей и держаться за нее. Но в Москве тоже не все гладко, если в столице достаточно высокая зарплата, то здесь условия труда и нагрузки просто ужасные, от чего большая текучка кадров», - пояснил Беляков.
Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи предложил пути преодоления кризиса скорой медицинской помощи в регионах и как это может отразится на Москве.
«Я считаю, что никак по большому счету эту проблему не разрешить. Можно, конечно, сотрудникам объединяться в реальные профсоюзы. Ведь именно профсоюз должен отстаивать права и разбираться с недоплатами, неукомплектованностью смен и так далее. Единственный выход, который я вижу, это сделать федеральную службу скорой помощи с единым окладом для всех сотрудников, с корректировкой на особенности региона. Тогда все встанет на свои места. Но если так сделать, то рухнет Москва - все сотрудники скорых разъедутся домой в регионы и останется человек 30-40 на всю столицу. Да и чиновники ничего делать не будут. Потому, что скорая помощь - это жирная кормушка, на которой можно отмывать "бешеные бабки", - заключил Беляков.
Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков на пресс-конференции НСН «Врачи - полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?» в связи с нападениями на работников скорой помощи отметил, что «Государство воспринимает медиков как обслугу».
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