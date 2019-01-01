Фельдшер скорой помощи: Государство относится к медикам как к прислуге!

Врачи готовы перейти к акциям гражданского неповиновения властям, если они не обратят внимания на ситуацию с нападениями на работников скорой помощи. Об это на пресс-конференции НСН «Врачи = полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?» рассказал фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.

«Государство воспринимает медиков как обслугу. И это отношение распространяется и среди людей. Они требуют от скорой помощи появления по первому чиху, и когда этого не происходит, считают, что имеют право на выражение неудовольствия вплоть до нападения. Если ничего не будет меняться, то врачи, процентов сорок, просто возьмут и уволятся», - заявил он.

Беляков подчеркнул, что необходимо нападение на медиков приравнять нападению на сотрудника полиции.

«Об этом заговорили еще два года назад. Давно нужно приравнять работников скорой помощи с полицейским», - подчеркнул он.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов пообещал, что законопроект об ужесточении ответственности за нападения на врачей скорой помощи, будет принят уже в июле.

