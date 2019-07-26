Глава профсоюза: Закон о медиках самих врачей не защитит

Закон о наказании за создание помех для работы медиков, в том числе за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Однако самих медиков, которые нередко подвергаются нападениям, в том числе со стороны пациентов, этот закон не защитит, убеждён председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру», врач скорой помощи Дмитрий Беляков. В эфире НСН он рассказал, почему санкционные меры не работают в этом случае, и что нужно менять в стране для защиты людей, дающих клятву Гиппократа.

«Этот закон никаким образом не защищает медиков. Они как были бесправными и беззащитными, так и останутся. Скажем так, если медик идёт на вызов, и ему мешают оказать помощь, то этот закон будет действовать. А если медик уже закончил оказание помощи, уже уходит, тут уже его можно бить, колотить, ничего за это не будет, потому что помощь уже оказана, и никто её не мешает оказывать. Мы просили закон о защите непосредственно медиков — либо приравнять их к полицейским, либо сделать закон о скорой помощи, что было бы идеальным вариантом. Но у нас законотворцы пишут всякую лабуду, поэтому появился такой закон. Он ничем практически не поможет, потому что людей надо, в первую очередь, воспитывать, а потом уже наказывать. А у нас в обществе отношение к медицине, к скорой помощи у людей как к халдеям, как к обслуживающему персоналу. Пока так будет, никакой закон не поможет — мы для них сфера обслуги», — заключил Беляков.