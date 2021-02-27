Глава Мосгордумы одобрил остановку голосования за памятник на Лубянке
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил согласие с решением мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь без изменений. Об этом Шапошников написал в своем профиле на Facebook.
Политик отметил, что памятник не должен становиться "камнем преткновения" для представителей разных групп в обществе. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее со ссылкой на предварительные итоги голосования заявил, что общественное мнение разделилось почти что пополам. Глава столицы отметил, что такие инициативы не должны раскалывать общество.
Памятник Феликсу Дзержинскому был демонтирован с Лубянской площади в 1991 году. Монумент работы Евгения Вучетича и Григория Захарова был перенесен в парк "Музеон".
НСН ранее писала, что вариантов для установки монумента было всего два: Феликс Дзержинский или Александр Невский. Инициатором голосования выступила московская Общественная палата.
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