Новые штрафы, дрезина и битва памятников
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели
Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам на массовых акциях
Максимальная санкция остается прежней — 15 суток ареста на первый раз, и 30 суток – при повторном нарушении. А вот штрафы увеличиваются в разы. Так, при первичном нарушении такого рода вместо 500–1000 рублей придется заплатить 2–4 тысячи. При повторном невыполнении требований правоохранительных органов во время массового мероприятия штрафы будут достигать пределов от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Еще один одобренный главой государства закон предусматривает штрафы за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус.
Сотрудники посольства РФ в КНДР вернулись на родину на самодельной дрезине
Перед тем, как пересесть на дрезину на приграничной территории, россияне проехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы. Толкать дрезину на протяжении пути длиной около километра вынужден был третий секретарь посольства Владислав Сорокин. На российской стороне дипломатов встретили сотрудники МИД во Владивостоке, которые увезли путешественников на автобусе в местный аэропорт, откуда они вылетели в Москву. Столь необычный способ возвращения на родину (как представляется, не вполне приставший дипломатам уважающего себя государства) был обусловлен полностью закрытым авиа- и железнодорожным сообщением с КНДР из-за пандемии коронавируса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам, что такое отношение в Пхеньяне ко всему дипкорпусу, а не только к представителям России.
В Москве выбирают памятник для Лубянской площади
Вариантов всего два: Феликс Дзержинский или Александр Невский. Инициатор голосования - столичная Общественная палата - получила два соответствующих юридически оформленных предложения.
В декабре 2020 года организация «Офицеры России» призвала вернуть Дзержинского на Лубянку. А в начале этого года призыв вернуть памятник на место поддержали писатели и общественные деятели во главе с Захаром Прилепиным и Александром Прохановым.
Высшее руководство страны пока предпочитает дистанцироваться от дискуссии вокруг памятника на Лубянке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «было бы некорректно» озвучивать мнение Владимира Путина в условиях, когда голосование только началось. Между тем, в этом году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Ярославича. Датой его рождения считается 13 мая.
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