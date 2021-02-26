Новые штрафы, дрезина и битва памятников

1

Максимальная санкция остается прежней — 15 суток ареста на первый раз, и 30 суток – при повторном нарушении. А вот штрафы увеличиваются в разы. Так, при первичном нарушении такого рода вместо 500–1000 рублей придется заплатить 2–4 тысячи. При повторном невыполнении требований правоохранительных органов во время массового мероприятия штрафы будут достигать пределов от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Еще один одобренный главой государства закон предусматривает штрафы за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус.

