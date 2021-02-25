Не фонтан или Лубянское вече. Москва выбирает памятник
Голосование по выбору памятника, который должен быть воздвигнут на Лубянской площади Москвы, стартовало в этот четверг.
Вариантов всего два: Феликс Дзержинский или Александр Невский. Инициатор голосования - столичная Общественная палата - получила два соответствующих юридически оформленных предложения. Третий вариант - оставить все, как есть – с повестки дня снят, поскольку площадь не может оставаться без архитектурной доминанты. Еще одна инициатива – восстановить фонтан, который был на этом месте еще до Дзержинского – была отметена из-за отсутствия технических возможностей ее реализации. Проголосовать на портале «Активный гражданин» могут все совершеннолетние зарегистрированные пользователи, у которых есть учетная запись на портале mos.ru. К трем часам дня более ста тысяч москвичей приняли участие в голосовании: Александр Невский опережает Феликса Дзержинского, передает ТАСС. Голосование продлится до 5 марта.
Памятник инициатору «красного террора» Дзержинскому, в отличие от великокняжеской фигуры Александра Невского, на Лубянке уже был. Монумент работы Евгения Вучетича был установлен у здания КГБ в 1958 году. В 1991 году его снесли после провала августовского путча. Сейчас монумент находится в парке «Музеон» на Крымском Валу. Инициативы вернуть его в самый центр Москвы возникали неоднократно, однако до поры до времени никакого практического результата не имели.
Ситуация изменилась этой зимой: в декабре 2020 года организация «Офицеры России» призвала вернуть Дзержинского на Лубянку и обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность сноса памятника в 1991. А в начале этого года призыв вернуть памятник Дзержинскому на место поддержали писатели и общественные деятели во главе с Захаром Прилепиным и Александром Прохановым.
Высшее руководство страны пока предпочитает дистанцироваться от дискуссии вокруг памятника на Лубянке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня признал, что не знает мнения Владимира Путина о том, кому должен быть установлен памятник - Дзержинскому или Невскому. При этом Песков оговорился, что «было бы некорректно» озвучивать мнение президента в условиях, когда голосование только началось.
Впрочем, исход голосования предположить уже можно, благо подсказки прозвучали в минувшие длинные выходные. В праздничном концерте ко Дню защитника Отечества, который показывал Первый канал, Александр Невский был прославлен ведущими и последующим костюмированным представлением.
Особо было указано, что в этом году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Ярославича. Чует сердце, что торжества будут – никакому великому князю не снились! А как тут без памятника?
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