Собянин остановил голосование по выбору памятника на Лубянке

Накануне на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянке. Москвичам были предложены два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Планировалось, что голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.

Как отметил мэр, мнения жителей столицы разделились примерно пополам, а голосование «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — резюмировал Собянин.

При этом мэр отметил, что в будущем Москва наверняка вернется к вопросу выбора монумента, и жители города вместе примут «правильное и разумное решение».

Сейчас на Лубянке установлен Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий в Советском Союзе. До 1991 на площади стоял памятник Дзержинскому: на фоне августовского кризиса монумент демонтировали и перевезли на пустырь у нового здания Третьяковской галереи.

