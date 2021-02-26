Собянин остановил голосование по выбору памятника на Лубянке

Лубянская площадь в Москве сохранит прежний вид, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Не фонтан или Лубянское вече. Москва выбирает памятник

Накануне на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянке. Москвичам были предложены два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Планировалось, что голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.

Как отметил мэр, мнения жителей столицы разделились примерно пополам, а голосование «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — резюмировал Собянин.

При этом мэр отметил, что в будущем Москва наверняка вернется к вопросу выбора монумента, и жители города вместе примут «правильное и разумное решение».

Сейчас на Лубянке установлен Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий в Советском Союзе. До 1991 на площади стоял памятник Дзержинскому: на фоне августовского кризиса монумент демонтировали и перевезли на пустырь у нового здания Третьяковской галереи.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ГолосованиеАктивный ГражданинМоскваСергей Собянин
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