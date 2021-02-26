Собянин остановил голосование по выбору памятника на Лубянке
Лубянская площадь в Москве сохранит прежний вид, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Накануне на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянке. Москвичам были предложены два варианта монумента: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. Планировалось, что голосование продлится с 25 февраля по 5 марта.
Как отметил мэр, мнения жителей столицы разделились примерно пополам, а голосование «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».
«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — резюмировал Собянин.
При этом мэр отметил, что в будущем Москва наверняка вернется к вопросу выбора монумента, и жители города вместе примут «правильное и разумное решение».
Сейчас на Лубянке установлен Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий в Советском Союзе. До 1991 на площади стоял памятник Дзержинскому: на фоне августовского кризиса монумент демонтировали и перевезли на пустырь у нового здания Третьяковской галереи.
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