Глава Минздрава сообщил о переломе ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что в ситуации с коронавирусом в России наступил перелом. По его словам, борьба с распространением инфекции продолжается.
«Нам удалось переломить ситуацию, но мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Число пациентов, у которых фиксируется коронавирусная инфекция, ежедневно увеличивается», - сказал глава Минздрава в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы».
В оперштабе сообщили, что новых заболевших за последние сутки 8726. Скончались 144 пациента с ковид, выздоровели 8057.
Ранее сегодня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru