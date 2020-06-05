Глава Минздрава сообщил о переломе ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что в ситуации с коронавирусом в России наступил перелом. По его словам, борьба с распространением инфекции продолжается.

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«Нам удалось переломить ситуацию, но мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Число пациентов, у которых фиксируется коронавирусная инфекция, ежедневно увеличивается», - сказал глава Минздрава в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы».

В оперштабе сообщили, что новых заболевших за последние сутки 8726. Скончались 144 пациента с ковид, выздоровели 8057.

Ранее сегодня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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