Россияне будут бесплатно получать препарат от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что препарат отечественного производства от коронавируса «Авифавир» россияне будут получать рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).



«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», - цитирует его РИА Новости.



Дмитриев добавил, что проведенные ранее клинические испытания позволяют говорить о том, что препарат — один из самых многообещающих в мире.



«Авифавир» - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против COVID-19. По итогам клинических испытаний его признали эффективным в блокировке механизмов размножения коронавируса.

