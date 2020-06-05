Россияне будут бесплатно получать препарат от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что препарат отечественного производства от коронавируса «Авифавир» россияне будут получать рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», - цитирует его РИА Новости.
Дмитриев добавил, что проведенные ранее клинические испытания позволяют говорить о том, что препарат — один из самых многообещающих в мире.
«Авифавир» - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против COVID-19. По итогам клинических испытаний его признали эффективным в блокировке механизмов размножения коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru