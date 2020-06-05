ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об в ходе брифинга в Женеве сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — заявила представитель организации.
Харрис похвалила Россию за то, что она проводит много тестов на коронавирус, передает RT.
По последним данным, в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом, 212 680 человек выздоровели, а 5528 — умерли. Прирост новых больных за последние сутки составил 8726.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится на плато, есть признаки к сокращению темпов инфицирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru