ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — заявила представитель организации.

Харрис похвалила Россию за то, что она проводит много тестов на коронавирус, передает RT.

По последним данным, в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом, 212 680 человек выздоровели, а 5528 — умерли. Прирост новых больных за последние сутки составил 8726.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится на плато, есть признаки к сокращению темпов инфицирования.

Ранее НСН узнала у отраслевых экспертов, как коронавирус изменил российскую фармацевтику.

