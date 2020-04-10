Глава Минздрава Коми уволен на фоне ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин освобождён от занимаемой должности. Решение о его отставке принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.
Уже объявлено о приемнике Березина. Главой республиканского Минздрава в ранге вице-премьера назначена Виктория Филин, передает Ura.ru. В правительстве Коми она будет также отвечать за социальные вопросы. До этого Филин руководила центральной медико-санитарной частью №38 ФМБА России в городе Сосновый Бор Ленинградской области.
Коми входит в число российских регионов - лидеров по заражению коронавирусом. По данным оперативного штаба, на сегодня в республике зарегистрировано 208 случаев COVID-19.
Вспышка инфекции в республике началась с Эжвинской районной больницы Сыктывкара. Подтверждено три смертельных случая пациентов с коронавирусом.
Ранее в отставку ушёл глава Коми Сергей Гапликов вместе с губернаторами Архангельской области и Камчатки.
Как заявил в эфире НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, их подкосил коронавирус.
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