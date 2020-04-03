Политолог: Уволившихся губернаторов подкосил коронавирус

Как пишет РБК, 1 апреля замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что в этих регионах предпринимаются недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Помимо Коми, Камчатки и Архангельской области функционер упомянул Краснодарский и Хабаровский края.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в эфире НСН согласился с предположением, что решения об отставках принимались с учётом этой критики.

«Моё мнение, что это связано, прежде всего, с ситуацией с коронавирусом. Решение принималось именно исходя из того, что власть региона не может обеспечить достаточный уровень действий по эффективной защите населения от распространения вируса. Других причин, на мой взгляд, нет. Все решения были отложены и прогноз давался изначально, что, скорее всего, если и будут какие-то отставки, то они будут уже за пределами карантинных мер», - сказал он.

При этом Виктор Потуремский не стал давать прогнозов относительно других претендентов на отставку в нынешней ситуации.

На днях глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что Камчатский край при возможности проводить 600 исследований в сутки «не произвел и не запросил» у ведомства ни одну тест-систему.

В Архангельской области выявлены восемь случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них один — за последние сутки. В республике Коми 56 случаев заражения: там, как сообщали СМИ, врач больницы в Сыктывкаре не ушёл на карантин после возвращения детей из-за границы и заразил пациентов. За последние сутки двое заразившихся скончались. На Камчатке по-прежнему нет ни одного случая.

Отметим, что в качестве одной из причин увольнения Орлова называли скандал со строительством мусорного полигона в Шиесе, который вылился в массовые протесты местных жителей.

