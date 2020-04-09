Глава Минздрава: Диагноз коронавирус можно ставить по клинической картине
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирус» можно ставить без подтверждения в лаборатории, по клинической картине. Как сообщает РИА Новости, об этом министр сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мурашко, болезнь протекает так быстро, что у нее уже сформирована клиническая картина. Он отметил, при таких условиях «нормальная практика» ставить диагноз без лабораторного подтверждения.
Накануне сообщалось, что японские ученые выявили у бессимптомно переболевших коронавирусом пациентов поражение легких. Они назвали обнаруженные изменения "эффектом матового стекла".
Добавим, в России по последним данным зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. Зафиксировано 76 летальных исходов, 698 случаев выздоравления.
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