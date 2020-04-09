Учёные не нашли мутаций в коронавирусе

Учёные из организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве Южной Кореи заявили, что пока не обнаружили значимых мутаций коронавируса Covid-19, способных повлиять на его патогенность. Об этом сообщает Ura.ru.

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Специалисты исследовали 73 образца от пациентов в внутри страны, анализируя нуклеотидную последовательность.

Отмечается, что учёные не нашли изменений и в генах-маркерах коронавируса, то есть нет риска ошибки при выявлении инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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