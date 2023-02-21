Глава Минобрнауки объяснил, почему РФ не может выйти из Болонской системы

Дипломы бакалавриата продолжат котироваться как в России, так и за рубежом. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить из неё не может.

Глава ведомства уточнил, что аспирантура в системе высшего образования России будет сохранена и выделена в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию выступил с предложением о возврате к традиционной базовой системе обучения в высших учебных заведениях.