Глава Минобрнауки объяснил, почему РФ не может выйти из Болонской системы
Дипломы бакалавриата продолжат котироваться как в России, так и за рубежом. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить из неё не может.
Глава ведомства уточнил, что аспирантура в системе высшего образования России будет сохранена и выделена в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок.
Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию выступил с предложением о возврате к традиционной базовой системе обучения в высших учебных заведениях.
По словам главы государства, срок обучения в этом случае может составлять от четырех до шести лет с возможностью продолжения подготовки в формате магистратуры или ординатуры.
Как пояснил глава Минобрнауки, речь идёт о новом этапе развития системы высшего образования в стране, а не о возвращении в прошлое. Преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в комментарии НСН заявила, что отказываться от принципов Болонской системы в образовании нет необходимости.
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