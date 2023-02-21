«Изоляция навредит»: В России призвали не менять действующую систему образования

Российский опыт показывает, что отказ от Болонской системы приведет к негативным последствиям, сказала НСН заслуженный учитель Евгения Абелюк.

Отказываться от Болонской системы в образовании не нужно, об этом НСН заявила заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк.

Путин призвал расширить проект «профессионалитет»

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в высшем образовании назрели серьезные изменения и нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. При этом он предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах, срок обучения будет 4-6 лет. Абелюк призвала сохранить нынешнюю систему образования.

«Мне кажется, что сегодняшняя система хороша, тем более, что она позволяет встроиться в мировое образование. Считаю, что нет необходимости что-то менять», — сказала Абелюк.

По словам собеседницы НСН, отказываться от существующей системы не стоит.

«Чрезвычайно важно, чтобы наука была единой средой и чтобы ученые представляли, что происходит в мире. Изоляционность ни к чему хорошему не ведет, это показывает в том числе и российский опыт», — заключила она.

В июне 2022 года Россия покинула представительство во всех структурах Болонского процесса. Таким образом, все вузы страны вышли из Болонской системы обучения. Ее основной принцип — наличие двух ступеней образования: бакалавриата и магистратуры. Кроме того, она обеспечивала мобильность для студентов и преподавателей российских и западных вузов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюПутинОбразование
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