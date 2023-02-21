Путин призвал расширить проект «профессионалитет»

Необходимо существенно расширить проект «профессионалитет». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, в рамках проекта создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия и работодатели в контакте с колледжами формируют образовательные программы исходя из потребностей экономики. Путин подчеркнул, что за последние годы ощутимо вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования. Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, указал глава государства.

Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах

В этом году послание Путина проходит в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

Как отмечал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН, во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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