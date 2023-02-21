Путин призвал расширить проект «профессионалитет»

В этом году послание Путина проходит в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

Как отмечал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН, во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

