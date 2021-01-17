Глава МИД ФРГ предложил льготы для вакцинированных от коронавируса
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что вакцинированные от коронавируса граждане должны получить право вернуться к общественной жизни. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.
«Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами», - высказался глава МИД Германии.
В таком случае, по мнению Мааса, люди, поставившие прививку, не заболеют и не окажутся в больницах, отмечает ТАСС.
«А если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут», - считает он.
В Германии уже более 1 млн вакцинированных граждан. В стране с 16 декабря прошлого года введен жесткий локдаун.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отмечал трудности с массовой вакцинацией из-за действий министра здравоохранения Германии, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана.
«А на нее все ставили и надеялись, что она изменит ситуацию с пандемией коронавируса к лучшему. Шпан сделал несколько политических ошибок вместе в Меркель. Он закупил недостаточное количество вакцины для всего населения Германии, и сейчас его за это критикуют», - пояснил эксперт.
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