Привитые от COVID-19 десять человек умерли в Германии

В Германии умерли десять пожилых человек, ранее привитых от коронавируса, сообщает Der Spiegel.

Эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски заявила, что умершие были тяжелобольными и находились в преклонном возрасте. Она добавила, что побочные эффекты от вакцинации ярче всего выражаются у людей старше 60 лет.

С начала вакцинации в Германии ее прошли 600 тысяч человек. В Федеральном институте вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщили о 325 случаях побочных эффектов.

ФРГ для вакцинации населения использует два препарата: совместную разработку компаний Pfizer и BioNTech, а также американский препарат Moderna.

Это не первый случай, когда после вакцинации поступают сообщения о смерти пациентов. Ранее стало известно, что в Норвегии после прививки Pfizer погибли 23 человека. В США сообщалось о смерти двоих. Несмотря на очень небольшой фактор риска, вакцинация может быть опасна для пожилых людей с ослабленным здоровьем, считает главврач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему.

