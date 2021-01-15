Привитые от COVID-19 десять человек умерли в Германии
В Германии умерли десять пожилых человек, ранее привитых от коронавируса, сообщает Der Spiegel.
Эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски заявила, что умершие были тяжелобольными и находились в преклонном возрасте. Она добавила, что побочные эффекты от вакцинации ярче всего выражаются у людей старше 60 лет.
С начала вакцинации в Германии ее прошли 600 тысяч человек. В Федеральном институте вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщили о 325 случаях побочных эффектов.
ФРГ для вакцинации населения использует два препарата: совместную разработку компаний Pfizer и BioNTech, а также американский препарат Moderna.
Это не первый случай, когда после вакцинации поступают сообщения о смерти пациентов. Ранее стало известно, что в Норвегии после прививки Pfizer погибли 23 человека. В США сообщалось о смерти двоих. Несмотря на очень небольшой фактор риска, вакцинация может быть опасна для пожилых людей с ослабленным здоровьем, считает главврач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Пушков заявил, что импичмент Трампу вернутся Байдену бумерангом
- Привитые от COVID-19 десять человек умерли в Германии
- Правительство рассмотрит ограничения на покупку банков государством
- В Индонезии в результате землетрясения погибли семь человек, сотни пострадали
- Под Братском четыре человека погибли в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru