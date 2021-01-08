Гей-канцлер. Названы самые спорные качества преемника Меркель
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН усомнился в том, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.
Глава Минздрава Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан может стать кандидатом на пост канцлера ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в политических кругах.
По данным издания, в последнее время министр и «влиятельные представители ХДС» несколько раз обсуждали такой сценарий по телефону.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН назвал несколько критериев, которые вряд ли позволят рассматривать министра здравоохранения Германии, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана в качестве преемника Ангелы Меркель.
«Йенс Шпан – кандидат второго ряда, он поддерживает другого кандидата - Армина Лашета (премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия – прим. НСН). Конечно, все еще может измениться за полгода до выборов в Германии, и Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру. Но нельзя забывать, что он еще очень молодой человек к тому же нетрадиционной сексуальной ориентации. Конечно, в Германии это не помеха - ни в коем случае! - но я лично думаю, что это уменьшит его шансы стать канцлером.
Кроме того, его популярность сейчас падает, потому что в Германии появились трудности с массовой вакцинацией. А на нее все ставили и надеялись, что она изменит ситуацию с пандемией коронавируса к лучшему. Шпан сделал несколько политических ошибок вместе в Меркель. Он закупил недостаточное количество вакцины для всего населения Германии, и сейчас его за это критикуют», - пояснил эксперт.
Также Александр Рар заявил, что в случае избрания Йенса Шпана канцлером Германии «он будет вести прагматичные отношения с Россией».
Напомним, на пост председателя ХДС, который имеет право выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера Германии, претендуют три основных кандидата: бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген. Выборы состоятся на съезде консерваторов 15-16 января.
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