Гей-канцлер. Названы самые спорные качества преемника Меркель

Глава Минздрава Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан может стать кандидатом на пост канцлера ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, в последнее время министр и «влиятельные представители ХДС» несколько раз обсуждали такой сценарий по телефону.



Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН назвал несколько критериев, которые вряд ли позволят рассматривать министра здравоохранения Германии, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана в качестве преемника Ангелы Меркель.

«Йенс Шпан – кандидат второго ряда, он поддерживает другого кандидата - Армина Лашета (премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия – прим. НСН). Конечно, все еще может измениться за полгода до выборов в Германии, и Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру. Но нельзя забывать, что он еще очень молодой человек к тому же нетрадиционной сексуальной ориентации. Конечно, в Германии это не помеха - ни в коем случае! - но я лично думаю, что это уменьшит его шансы стать канцлером.