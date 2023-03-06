Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг ЗАЭС острой

«Военные действия и напряженные условия работы на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность станции», - сказал Гросси.

Он отметил, что уже ведет консультации с Россией и Украиной по вопросу создания зоны ядерной безопасности. Гросси пояснил, что на станции уде усилено присутствие службы безопасности.

3 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоаэтом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные обстреляли российский силовиков на Запорожской АЭС. Инцидент произошел во время ротации экспертов МАГАТЭ, которые дежурят на станции и следят за ее работой, сообщает НСН.