Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг ЗАЭС острой

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС возникла острая необходимость создания зоны безопасности, сообщает ТАСС.

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«Военные действия и напряженные условия работы на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность станции», - сказал Гросси.

Он отметил, что уже ведет консультации с Россией и Украиной по вопросу создания зоны ядерной безопасности. Гросси пояснил, что на станции уде усилено присутствие службы безопасности.

3 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоаэтом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные обстреляли российский силовиков на Запорожской АЭС. Инцидент произошел во время ротации экспертов МАГАТЭ, которые дежурят на станции и следят за ее работой, сообщает НСН.

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Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. В случае катастрофы зона радиационного заражения составит более 5,3 тысяч квадратных метров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии. После аварии Черное и Азовское моря, а также Босфорский пролив на длительное время перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭСЯдерная Безопасность
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