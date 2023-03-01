Рогов обвинил Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продолжают срывать, за подобными провокациями стоят спецслужбы Запада. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании сложностей. По словам Рогова, Запорожская область открыта для приезда группы международного агентства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД озабочен ситуацией с переносом ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Представитель МИД подчеркнула, что это играет на руку Киеву, который ранее обвинял Россию в блокировании ротации экспертов МАГАТЭ, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая
- МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в регионах
- Ясненское ракетное соединение полностью укомплектуют «Авангардами» к 2025 году
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» имеет почти два десятка спутников
- Рогов обвинил Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
- Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины
- МИД РФ: Через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы
- Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина
- Захарова заявила, что Швейцария идейно поддерживает Украину
- В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru