Рогов обвинил Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продолжают срывать, за подобными провокациями стоят спецслужбы Запада. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС непредсказуема

Он отметил, что спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании сложностей. По словам Рогова, Запорожская область открыта для приезда группы международного агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД озабочен ситуацией с переносом ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Представитель МИД подчеркнула, что это играет на руку Киеву, который ранее обвинял Россию в блокировании ротации экспертов МАГАТЭ, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры