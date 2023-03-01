Рогов обвинил Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Он отметил, что спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании сложностей. По словам Рогова, Запорожская область открыта для приезда группы международного агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД озабочен ситуацией с переносом ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Представитель МИД подчеркнула, что это играет на руку Киеву, который ранее обвинял Россию в блокировании ротации экспертов МАГАТЭ, сообщает НСН.

