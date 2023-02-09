В «Росатоме» заявили о готовности к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Росатом».
О создании зоны безопасности шла речь на переговорах главы госкорпорации Алексея Лихачева и директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москве в четверг, 9 февраля.
Гросси рассказал о продвижении своей инициативы по созданию ядерной и физической зоны безопасности вокруг атомной электростанции.
«Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Санкции против «Росатома» ранее ввел президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил Россию в использовании атомной отрасли для реализации внешнеполитических целей, сообщает НСН.
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