В «Росатоме» заявили о готовности к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщается в телеграм-канале госкорпорации «Росатом».

В Запорожье заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС назвали провокацией

О создании зоны безопасности шла речь на переговорах главы госкорпорации Алексея Лихачева и директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москве в четверг, 9 февраля.

Гросси рассказал о продвижении своей инициативы по созданию ядерной и физической зоны безопасности вокруг атомной электростанции.

«Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Санкции против «Росатома» ранее ввел президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил Россию в использовании атомной отрасли для реализации внешнеполитических целей, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭРосатом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры