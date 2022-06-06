Глава Курской области сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино, расположенный в Курской области недалеко от границы с Украиной, вновь подвергся обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, удары были нанесены по мосту и местным предприятиям.

Один человек погиб при обстреле приграничного поселка в Курской области

В то же время губернатор Курской области отметил, что информация о повреждениях и возможных пострадавших пока уточняется.

Ранее Роман Старовойт заявил об обстреле села Воробжа в Суджанском районе. До 8 июня в области продлен «желтый» уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны Украины.

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Фото: mid-dnr.su
ТЕГИ:РоссияУкраинаГубернаторОбстрелКурская Область
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