Глава Курской области сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино, расположенный в Курской области недалеко от границы с Украиной, вновь подвергся обстрелу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, удары были нанесены по мосту и местным предприятиям.