Один человек погиб при обстреле приграничного поселка в Курской области

Один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Курской области обстреляли пограничный пункт

По словам губернатора, населенный пункт в очередной раз атаковали на рассвете.

«На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что при обстреле несколько человек пострадали, пишет RT. Также пострадало несколько домов, кроме того, сообщается о неразорвавшихся снарядах. В Теткино ликвидируют последствия возгорания, на месте происшествия работают специалисты, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПогибшиеОбстрелКурская Область
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