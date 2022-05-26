Глава Курской области сообщил об очередном обстреле села в приграничном районе

Глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил об обстреле села Воробжа в Суджанском районе.

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По его словам, атаке противника была подвергнута окраина населённого пункта, пострадавших среди мирного населения нет.

«Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла», - уточнил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела села Журавлёвка со стороны Украины были повреждены десять домовладений, сообщает RT.

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ФОТО: kursk.ru
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